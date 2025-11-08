Harga Cathena Gold Hari Ini

Harga live Cathena Gold (CGO) hari ini adalah --, dengan perubahan 35.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CGO ke USD saat ini adalah -- per CGO.

Cathena Gold saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,787, dengan suplai yang beredar 12.72B CGO. Selama 24 jam terakhir, CGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CGO bergerak -0.57% dalam satu jam terakhir dan +18.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cathena Gold (CGO)

Kapitalisasi Pasar $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 196.11K$ 196.11K $ 196.11K Suplai Peredaran 12.72B 12.72B 12.72B Total Suplai 109,452,021,165.0 109,452,021,165.0 109,452,021,165.0

Kapitalisasi Pasar Cathena Gold saat ini adalah $ 22.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CGO adalah 12.72B, dan total suplainya sebesar 109452021165.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.11K.