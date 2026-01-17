Berapa harga real-time CATX hari ini?

Harga live CATX berada pada Rp, bergerak -8.13% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CATX?

CATX telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan CATX hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CATX saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CATX menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk CATX?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4103759298.448290000, CATX berada di peringkat #5760, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CATX baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan CATX dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp0.49321510906018000, sementara ATL-nya adalah Rp, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CATX?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000000.0 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.