Harga live CaveWorld (CAVE) hari ini adalah $ 0.01155933, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAVE ke USD saat ini adalah $ 0.01155933 per CAVE.

CaveWorld saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,514, dengan suplai yang beredar 4.63M CAVE. Selama 24 jam terakhir, CAVE diperdagangkan antara $ 0.0115571 (low) dan $ 0.01155933 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00930387.

Dalam kinerja jangka pendek, CAVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CaveWorld (CAVE)

Kapitalisasi Pasar $ 53.51K$ 53.51K $ 53.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Suplai Peredaran 4.63M 4.63M 4.63M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CaveWorld saat ini adalah $ 53.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAVE adalah 4.63M, dan total suplainya sebesar 100000000.0.