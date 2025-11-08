Harga Cedar the Goat Hari Ini

Harga live Cedar the Goat (CEDAR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CEDAR ke USD saat ini adalah -- per CEDAR.

Cedar the Goat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,665.99, dengan suplai yang beredar 998.90M CEDAR. Selama 24 jam terakhir, CEDAR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00174949, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CEDAR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cedar the Goat (CEDAR)

Kapitalisasi Pasar $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K Suplai Peredaran 998.90M 998.90M 998.90M Total Suplai 998,898,070.034882 998,898,070.034882 998,898,070.034882

