Harga CHAD Hari Ini

Harga live CHAD (CHAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHAD ke USD saat ini adalah -- per CHAD.

CHAD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,209.96, dengan suplai yang beredar 996.17M CHAD. Selama 24 jam terakhir, CHAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00966657, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHAD bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -17.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHAD (CHAD)

Kapitalisasi Pasar $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.21K$ 18.21K $ 18.21K Suplai Peredaran 996.17M 996.17M 996.17M Total Suplai 996,165,723.01161 996,165,723.01161 996,165,723.01161

