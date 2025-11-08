Harga ChainLeak Hari Ini

Harga live ChainLeak (CHAINLEAK) hari ini adalah $ 0.00004507, dengan perubahan 18.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHAINLEAK ke USD saat ini adalah $ 0.00004507 per CHAINLEAK.

ChainLeak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,775, dengan suplai yang beredar 505.38M CHAINLEAK. Selama 24 jam terakhir, CHAINLEAK diperdagangkan antara $ 0.00003699 (low) dan $ 0.00004481 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012035, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003205.

Dalam kinerja jangka pendek, CHAINLEAK bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -27.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ChainLeak (CHAINLEAK)

Kapitalisasi Pasar $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K Suplai Peredaran 505.38M 505.38M 505.38M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ChainLeak saat ini adalah $ 22.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHAINLEAK adalah 505.38M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.07K.