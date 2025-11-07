Informasi Harga Charles the Chad (CHAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0.0010355 $ 0.0010355 $ 0.0010355 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0.0010355$ 0.0010355 $ 0.0010355 All Time High $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -1.66% Perubahan Harga (1 Hari) +7.46% Perubahan Harga (7H) -24.37% Perubahan Harga (7H) -24.37%

Harga aktual Charles the Chad (CHAD) adalah $0.00101507. Selama 24 jam terakhir, CHAD diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.0010355, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHAD adalah $ 0.03519658, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHAD telah berubah sebesar -1.66% selama 1 jam terakhir, +7.46% selama 24 jam, dan -24.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Charles the Chad (CHAD)

Kapitalisasi Pasar $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Charles the Chad saat ini adalah $ 1.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHAD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02M.