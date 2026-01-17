Berapa harga saat ini dari cheepepe?

cheepepe diperdagangkan pada Rp1.639543028747000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 1.37% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan CHEEPEPE dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 1.37% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika CHEEPEPE unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa cheepepe dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,The Boy’s Club?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, CHEEPEPE menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar cheepepe hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp558272852.541079000 menempatkan CHEEPEPE pada peringkat #9136, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1.59001868777557000 hingga Rp1.64545890565485000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan CHEEPEPE?

cheepepe telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi CHEEPEPE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 340495401.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.