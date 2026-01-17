Berapa harga real-time Chinese Andy hari ini?

Harga live Chinese Andy berada pada Rp, bergerak -1.40% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk ANDWU?

ANDWU telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Chinese Andy hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana ANDWU saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa ANDWU menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Chinese Andy?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3669364908.357590000, Chinese Andy berada di peringkat #5941, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami ANDWU baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Chinese Andy dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp, sementara ATL-nya adalah Rp, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar ANDWU?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (420690000000000.0 token), kinerja kategori dalam Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.