Harga Chinu Hari Ini

Harga live Chinu (CHINU) hari ini adalah $ 0.00003317, dengan perubahan 5.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHINU ke USD saat ini adalah $ 0.00003317 per CHINU.

Chinu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,168, dengan suplai yang beredar 1.00B CHINU. Selama 24 jam terakhir, CHINU diperdagangkan antara $ 0.00003319 (low) dan $ 0.00003569 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00808244, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001202.

Dalam kinerja jangka pendek, CHINU bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan -5.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chinu (CHINU)

Kapitalisasi Pasar $ 33.17K$ 33.17K $ 33.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.17K$ 33.17K $ 33.17K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Chinu saat ini adalah $ 33.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHINU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.17K.