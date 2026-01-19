Berapa harga perdagangan saat ini dari ChompCoin?

ChompCoin (CHOMP) saat ini dihargai Rp176.79564792119900000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -5.22% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ChompCoin hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Solana Meme,AI Meme,Base Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CHOMP?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ChompCoin dalam pasar kripto global?

Saat ini, ChompCoin menduduki peringkat pasar #3830 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp16578675791.200700000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CHOMP?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 93692248.79288694, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ChompCoin?

Rentang harga antara Rp176.01514168712800000 dan Rp186.84369385488350000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ChompCoin dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Solana Meme,AI Meme,Base Meme lainnya, CHOMP terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.