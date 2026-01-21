Harga Chonk The Cat Hari Ini

Harga live Chonk The Cat (CHONK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHONK ke USD saat ini adalah $ 0 per CHONK.

Chonk The Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,558, dengan suplai yang beredar 1.00B CHONK. Selama 24 jam terakhir, CHONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00239021, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chonk The Cat (CHONK)

Kapitalisasi Pasar $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

