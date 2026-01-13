Berapa harga saat ini dari Choppy?

Choppy diperdagangkan pada Rp, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan CHOPPY dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika CHOPPY unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Choppy dibandingkan dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed?

Dalam segmen Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, CHOPPY menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Choppy hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp181271261.65928740000 menempatkan CHOPPY pada peringkat #11177, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan CHOPPY?

Choppy telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi CHOPPY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 100000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.