Informasi Harga Clash of Lilliput (COL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.171673 $ 0.171673 $ 0.171673 Low 24 Jam $ 0.17681 $ 0.17681 $ 0.17681 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.171673$ 0.171673 $ 0.171673 High 24 Jam $ 0.17681$ 0.17681 $ 0.17681 All Time High $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 Harga Terendah $ 0.100384$ 0.100384 $ 0.100384 Perubahan Harga (1 Jam) +0.04% Perubahan Harga (1 Hari) -1.52% Perubahan Harga (7H) -7.02% Perubahan Harga (7H) -7.02%

Harga aktual Clash of Lilliput (COL) adalah $0.173685. Selama 24 jam terakhir, COL diperdagangkan antara low $ 0.171673 dan high $ 0.17681, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOL adalah $ 5.12, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.100384.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COL telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -1.52% selama 24 jam, dan -7.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Clash of Lilliput (COL)

Kapitalisasi Pasar $ 14.24M$ 14.24M $ 14.24M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 173.49M$ 173.49M $ 173.49M Suplai Peredaran 82.07M 82.07M 82.07M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Clash of Lilliput saat ini adalah $ 14.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COL adalah 82.07M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 173.49M.