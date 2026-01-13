Berapa harga live Clawed Code?

Clawed Code diperdagangkan pada Rp1.08539310066732000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.63% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini CLAWED?

Volatilitas harga CLAWED dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Clawed Code?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1.08387718851555000 (rendah) dan Rp1.4636973998757000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan CLAWED?

Dalam 24 jam terakhir, CLAWED mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2.25416136968199000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp0.55701349843371000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Clawed Code?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan CLAWED dengan token Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, CLAWED menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.