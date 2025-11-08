Harga CLIPPED Hari Ini

Harga live CLIPPED (CLIPPED) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLIPPED ke USD saat ini adalah -- per CLIPPED.

CLIPPED saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,363, dengan suplai yang beredar 1.00B CLIPPED. Selama 24 jam terakhir, CLIPPED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CLIPPED bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -40.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CLIPPED (CLIPPED)

Kapitalisasi Pasar $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CLIPPED saat ini adalah $ 39.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLIPPED adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.36K.