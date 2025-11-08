Harga Cluster Hari Ini

Harga live Cluster (CLSTR) hari ini adalah $ 0.00005218, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00005218 per CLSTR.

Cluster saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,179, dengan suplai yang beredar 1.00B CLSTR. Selama 24 jam terakhir, CLSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00087852, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003981.

Dalam kinerja jangka pendek, CLSTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -41.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cluster (CLSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 52.18K$ 52.18K $ 52.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.18K$ 52.18K $ 52.18K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cluster saat ini adalah $ 52.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLSTR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.18K.