Harga COCK Hari Ini

Harga live COCK (COCK) hari ini adalah $ 0.00002801, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COCK ke USD saat ini adalah $ 0.00002801 per COCK.

COCK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,095, dengan suplai yang beredar 999.90M COCK. Selama 24 jam terakhir, COCK diperdagangkan antara $ 0.00002466 (low) dan $ 0.0000281 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00057496, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001966.

Dalam kinerja jangka pendek, COCK bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -21.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COCK (COCK)

Kapitalisasi Pasar $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,896,356.385817 999,896,356.385817 999,896,356.385817

