Harga CodEase Hari Ini

Harga live CodEase (CODON) hari ini adalah $ 0.00002453, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CODON ke USD saat ini adalah $ 0.00002453 per CODON.

CodEase saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,402, dengan suplai yang beredar 953.93M CODON. Selama 24 jam terakhir, CODON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000487, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002447.

Dalam kinerja jangka pendek, CODON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CodEase (CODON)

Kapitalisasi Pasar $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K Suplai Peredaran 953.93M 953.93M 953.93M Total Suplai 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Kapitalisasi Pasar CodEase saat ini adalah $ 23.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CODON adalah 953.93M, dan total suplainya sebesar 999798810.0710582. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.53K.