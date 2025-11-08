Harga CodeCraft AI Hari Ini

Harga live CodeCraft AI (CRAFT) hari ini adalah $ 0.00001556, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAFT ke USD saat ini adalah $ 0.00001556 per CRAFT.

CodeCraft AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,014.38, dengan suplai yang beredar 964.90M CRAFT. Selama 24 jam terakhir, CRAFT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00299688, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001378.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAFT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CodeCraft AI (CRAFT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Suplai Peredaran 964.90M 964.90M 964.90M Total Suplai 999,471,169.450464 999,471,169.450464 999,471,169.450464

