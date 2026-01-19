Berapa harga saat ini dari Coin on Solana?

Harga langsung dari Coin on Solana (COIN) adalah Rp0.12811254340100000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Coin on Solana di pasar?

Coin on Solana saat ini berada pada peringkat pasar #11981, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp128021444.90377950000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari COIN?

Jumlah token yang beredar dari COIN adalah 998772712.923988 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Coin on Solana?

Dalam 24 jam terakhir, Coin on Solana diperdagangkan dalam kisaran Rp0.12811254340100000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.1284505712200000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Coin on Solana dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Coin on Solana mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp62.19948489073300000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.10563369343750000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan COIN hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Coin on Solana?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.16% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.