Harga CollabraChain Hari Ini

Harga live CollabraChain (COLLA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COLLA ke USD saat ini adalah $ 0 per COLLA.

CollabraChain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 241,931, dengan suplai yang beredar 963.32M COLLA. Selama 24 jam terakhir, COLLA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COLLA bergerak +2.57% dalam satu jam terakhir dan +77.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CollabraChain (COLLA)

Kapitalisasi Pasar CollabraChain saat ini adalah $ 241.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COLLA adalah 963.32M, dan total suplainya sebesar 963322762.787179. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 241.93K.