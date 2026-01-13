Berapa nilai live Colombian Peso hari ini?

Hari ini, Colombian Peso diperdagangkan pada Rp4.48244450062565000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.07% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil WCOP saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Colombian Peso hari ini?

Colombian Peso memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja WCOP telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp4.45128249120790000 hingga Rp4.48244450062565000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan WCOP hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Colombian Peso?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko WCOP dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.