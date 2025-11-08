Harga COMDEX Hari Ini

Harga live COMDEX (CMDX) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMDX ke USD saat ini adalah -- per CMDX.

COMDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,620, dengan suplai yang beredar 199.82M CMDX. Selama 24 jam terakhir, CMDX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.02, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CMDX bergerak +3.11% dalam satu jam terakhir dan +11.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COMDEX (CMDX)

Kapitalisasi Pasar $ 55.62K$ 55.62K $ 55.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.59K$ 56.59K $ 56.59K Suplai Peredaran 199.82M 199.82M 199.82M Total Suplai 203,287,621.765791 203,287,621.765791 203,287,621.765791

Kapitalisasi Pasar COMDEX saat ini adalah $ 55.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CMDX adalah 199.82M, dan total suplainya sebesar 203287621.765791. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.59K.