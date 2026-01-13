Berapa harga perdagangan saat ini dari Community Alliance Token?

Community Alliance Token (COMAT) saat ini dihargai Rp9.406717632 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -5.28% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Community Alliance Token hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap COMAT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Community Alliance Token dalam pasar kripto global?

Saat ini, Community Alliance Token menduduki peringkat pasar #4986 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6574547324.8, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang COMAT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 698991200.666641, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Community Alliance Token?

Rentang harga antara Rp9.353412224 dan Rp10.889991216 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Community Alliance Token dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya, COMAT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.