Harga Composite Hari Ini

Harga live Composite (CMST) hari ini adalah $ 0.113654, dengan perubahan 0.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMST ke USD saat ini adalah $ 0.113654 per CMST.

Composite saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,381, dengan suplai yang beredar 302.86K CMST. Selama 24 jam terakhir, CMST diperdagangkan antara $ 0.110929 (low) dan $ 0.115567 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.15, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03978453.

Dalam kinerja jangka pendek, CMST bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -2.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Composite (CMST)

Kapitalisasi Pasar $ 34.38K$ 34.38K $ 34.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.38K$ 34.38K $ 34.38K Suplai Peredaran 302.86K 302.86K 302.86K Total Suplai 302,861.411456 302,861.411456 302,861.411456

Kapitalisasi Pasar Composite saat ini adalah $ 34.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CMST adalah 302.86K, dan total suplainya sebesar 302861.411456. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.38K.