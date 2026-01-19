Berapa harga real-time Comput3 hari ini?

Harga live Comput3 berada pada Rp7.80556938243850000, bergerak -8.15% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk COM?

COM telah diperdagangkan antara Rp7.56303442230600000 dan Rp8.94556820201600000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Comput3 hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana COM saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa COM menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Comput3?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4677307832.893950000, Comput3 berada di peringkat #5520, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami COM baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Comput3 dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp229.97418440627900000, sementara ATL-nya adalah Rp5.89757135809300000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar COM?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (599232827.423179 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,DePIN, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.