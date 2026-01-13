Harga ConsumerFi Protocol Hari Ini

Harga live ConsumerFi Protocol (CFI) hari ini adalah $ 0.00364691, dengan perubahan 3.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CFI ke USD saat ini adalah $ 0.00364691 per CFI.

ConsumerFi Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 459,550, dengan suplai yang beredar 126.01M CFI. Selama 24 jam terakhir, CFI diperdagangkan antara $ 0.00354879 (low) dan $ 0.00383707 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00737355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00354879.

Dalam kinerja jangka pendek, CFI bergerak -0.72% dalam satu jam terakhir dan -23.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ConsumerFi Protocol (CFI)

Kapitalisasi Pasar $ 459.55K$ 459.55K $ 459.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Suplai Peredaran 126.01M 126.01M 126.01M Total Suplai 937,278,574.708304 937,278,574.708304 937,278,574.708304

Kapitalisasi Pasar ConsumerFi Protocol saat ini adalah $ 459.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CFI adalah 126.01M, dan total suplainya sebesar 937278574.708304. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.42M.