Harga CONX (CONX)
Harga live CONX (CONX) hari ini adalah $ 0.02010497, dengan perubahan 2.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CONX ke USD saat ini adalah $ 0.02010497 per CONX.
CONX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,810,972, dengan suplai yang beredar 885.90M CONX. Selama 24 jam terakhir, CONX diperdagangkan antara $ 0.01978924 (low) dan $ 0.02087259 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01151469.
Dalam kinerja jangka pendek, CONX bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -26.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar CONX saat ini adalah $ 17.81M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONX adalah 885.90M, dan total suplainya sebesar 1999881852.1384. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.21M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.00041563298237882.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ +0.0046999106.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.0024269573.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CONX ke USD adalah $ -0.00655571360845101.
Pada tahun 2040, harga CONX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
CONX (Budaya = Terhubung) adalah jaringan utama Fintech Budaya generasi mendatang yang menghubungkan Web2 dan Web3, menyatukan budaya, keuangan, dan teknologi menjadi satu ekosistem digital yang terpercaya.
Dirancang untuk era AI dan aset tokenisasi, CONX mengintegrasikan Aset Dunia Nyata (RWA), Token Keamanan (STO), konten yang dihasilkan oleh AI (AIGC), serta kekayaan intelektual (IP) dalam arsitektur yang siap mematuhi peraturan, sehingga memungkinkan lembaga, kreator, dan investor berpartisipasi secara aman dalam ekonomi digital.
Melalui platform CONX Pulse, pengguna dapat menerbitkan, tokenisasi, dan memperdagangkan aset dunia nyata secara transparan di blockchain, sementara Vault, Origin, Nest, dan Arena menyediakan infrastruktur lengkap untuk manajemen aset digital, pendaftaran IP, penciptaan berbasis AI, dan ekonomi yang digerakkan oleh kreator.
Dibangun di atas fondasi kepercayaan, interoperabilitas, dan tata kelola yang selaras dengan regulasi, CONX menghubungkan TradFi dan DeFi, memungkinkan pergerakan modal yang mulus lintas batas dan industri.
Dari Konten hingga Modal – CONX menghubungkan setiap bentuk nilai.
CONX Vault
Dompet dan solusi manajemen aset digital yang aman, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola aset mereka dengan tenang dalam ekosistem CONX. Dibangun di atas infrastruktur keamanan canggih, Vault mendukung penyimpanan, transfer, dan pelacakan yang andal untuk berbagai jenis aset, termasuk Aset Dunia Nyata (RWA), token non-fungible (NFT), dan token digital, sehingga menjamin keamanan dan transparansi dalam semua transaksi.
CONX Origin
Platform pendaftaran dan tokenisasi properti (IP) yang memungkinkan para kreator membuat, mengelola, dan menggunakan kekayaan intelektual mereka di blockchain.
Origin menyediakan kerangka kerja terpadu untuk pendaftaran, verifikasi, dan pelacakan nilai IP, sehingga para kreator dapat mengelola kepemilikan dan pendapatan secara transparan sekaligus mempertahankan kendali penuh atas hak digital mereka.
CONX Nest
Platform kreatif berbasis AI yang dirancang untuk mendukung para kreator sekunder dan seniman digital.
Nest mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai alat AI serta sumber daya kreatif, memungkinkan pengguna menghasilkan, menyempurnakan, dan mengembangkan karya mereka menjadi aset digital berbasis IP, sehingga mendorong inovasi berkelanjutan dalam ekosistem CONX.
CONX Arena
Platform kompetisi kreatif tempat para kreator dari berbagai bidang dapat mempresentasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan ide serta karya mereka.
Melalui proses penilaian dan penghargaan yang terstruktur, Arena mempromosikan keunggulan kreatif dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam ekonomi kreatif CONX.
CONX Pulse
Platform inti untuk penerbitan dan distribusi Aset Dunia Nyata (RWA), dirancang untuk memastikan kepercayaan, transparansi, dan interoperabilitas.
Pulse memungkinkan pengguna menerbitkan, menukar, dan mengelola aset dunia nyata yang telah diberi token di blockchain, membentuk fondasi utama bagi infrastruktur keuangan digital yang terbuka dan sesuai regulasi.
Berapa harga saat ini dari CONX?
Diperdagangkan pada Rp338.06621906651622000, CONX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.02% selama 24 jam terakhir.
Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi CONX?
Suplai memainkan peran penting: dengan 885899072.2782887 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.
Berapa kapitalisasi pasar dari CONX?
Kapitalisasi pasarnya adalah Rp299492511649.586472000, menempati peringkat #1239 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.
Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?
CONX mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.
Apa rentang harga 24 jam terakhir?
Harganya bergerak antara Rp332.75720108012424000 dan Rp350.97379321757634000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.
Bagaimana posisi CONX dalam kategori Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains?
Sebagai token Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains, CONX bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.
Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?
Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.
