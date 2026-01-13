Harga Cope Hari Ini

Harga live Cope (COPE) hari ini adalah $ 0.00019965, dengan perubahan 7.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COPE ke USD saat ini adalah $ 0.00019965 per COPE.

Cope saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 192,738, dengan suplai yang beredar 969.91M COPE. Selama 24 jam terakhir, COPE diperdagangkan antara $ 0.00018478 (low) dan $ 0.00021763 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01779386, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011985.

Dalam kinerja jangka pendek, COPE bergerak +8.05% dalam satu jam terakhir dan -1.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cope (COPE)

Kapitalisasi Pasar $ 192.74K$ 192.74K $ 192.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 192.74K$ 192.74K $ 192.74K Suplai Peredaran 969.91M 969.91M 969.91M Total Suplai 969,905,214.798639 969,905,214.798639 969,905,214.798639

Kapitalisasi Pasar Cope saat ini adalah $ 192.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COPE adalah 969.91M, dan total suplainya sebesar 969905214.798639. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.74K.