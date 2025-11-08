Harga CortexZero Hari Ini

Harga live CortexZero (CORTEXZERO) hari ini adalah $ 0.00000723, dengan perubahan 6.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CORTEXZERO ke USD saat ini adalah $ 0.00000723 per CORTEXZERO.

CortexZero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,128.66, dengan suplai yang beredar 999.38M CORTEXZERO. Selama 24 jam terakhir, CORTEXZERO diperdagangkan antara $ 0.00000678 (low) dan $ 0.0000072 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00780889, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000678.

Dalam kinerja jangka pendek, CORTEXZERO bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan -11.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CortexZero (CORTEXZERO)

Kapitalisasi Pasar $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Suplai Peredaran 999.38M 999.38M 999.38M Total Suplai 999,380,487.049782 999,380,487.049782 999,380,487.049782

Kapitalisasi Pasar CortexZero saat ini adalah $ 7.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CORTEXZERO adalah 999.38M, dan total suplainya sebesar 999380487.049782. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.13K.