Harga CrocBot Hari Ini

Harga live CrocBot (CROC) hari ini adalah $ 0.00002971, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROC ke USD saat ini adalah $ 0.00002971 per CROC.

CrocBot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,705, dengan suplai yang beredar 1.00B CROC. Selama 24 jam terakhir, CROC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00794715, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000138.

Dalam kinerja jangka pendek, CROC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CrocBot (CROC)

Kapitalisasi Pasar $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

