Harga Cronos Legends Hari Ini

Harga live Cronos Legends (CLG) hari ini adalah $ 114.99, dengan perubahan 6.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLG ke USD saat ini adalah $ 114.99 per CLG.

Cronos Legends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,683, dengan suplai yang beredar 336.41 CLG. Selama 24 jam terakhir, CLG diperdagangkan antara $ 106.71 (low) dan $ 114.81 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 474.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 52.75.

Dalam kinerja jangka pendek, CLG bergerak +4.46% dalam satu jam terakhir dan -9.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cronos Legends (CLG)

Kapitalisasi Pasar $ 38.68K$ 38.68K $ 38.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.96K$ 54.96K $ 54.96K Suplai Peredaran 336.41 336.41 336.41 Total Suplai 477.9525 477.9525 477.9525

Kapitalisasi Pasar Cronos Legends saat ini adalah $ 38.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLG adalah 336.41, dan total suplainya sebesar 477.9525. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.96K.