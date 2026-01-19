Berapa nilai live Crypterium hari ini?

Hari ini, Crypterium diperdagangkan pada Rp15.96742008610300000, mengalami pergerakan harga sebesar 32.33% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil CRPT saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Crypterium hari ini?

Crypterium memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja CRPT telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp12.0219593827350000 hingga Rp16.04415240101600000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan CRPT hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Crypterium?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Ethereum Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko CRPT dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.