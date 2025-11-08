Harga Crypto Twitter Hari Ini

Harga live Crypto Twitter (CT) hari ini adalah $ 0.00002655, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CT ke USD saat ini adalah $ 0.00002655 per CT.

Crypto Twitter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,247, dengan suplai yang beredar 913.17M CT. Selama 24 jam terakhir, CT diperdagangkan antara $ 0.00002631 (low) dan $ 0.00002631 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.002489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000207.

Dalam kinerja jangka pendek, CT bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan -13.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crypto Twitter (CT)

Kapitalisasi Pasar $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Suplai Peredaran 913.17M 913.17M 913.17M Total Suplai 913,167,884.903644 913,167,884.903644 913,167,884.903644

Kapitalisasi Pasar Crypto Twitter saat ini adalah $ 24.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CT adalah 913.17M, dan total suplainya sebesar 913167884.903644. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.25K.