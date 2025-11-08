Harga Crypto Twitter (CT)
Harga live Crypto Twitter (CT) hari ini adalah $ 0.00002655, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CT ke USD saat ini adalah $ 0.00002655 per CT.
Crypto Twitter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,247, dengan suplai yang beredar 913.17M CT. Selama 24 jam terakhir, CT diperdagangkan antara $ 0.00002631 (low) dan $ 0.00002631 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.002489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000207.
Dalam kinerja jangka pendek, CT bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan -13.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Crypto Twitter saat ini adalah $ 24.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CT adalah 913.17M, dan total suplainya sebesar 913167884.903644. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.25K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Crypto Twitter ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crypto Twitter ke USD adalah $ -0.0000077844.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crypto Twitter ke USD adalah $ -0.0000104108.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crypto Twitter ke USD adalah $ -0.0000438141565313855.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.90%
|30 Days
|$ -0.0000077844
|-29.31%
|60 Hari
|$ -0.0000104108
|-39.21%
|90 Hari
|$ -0.0000438141565313855
|-62.26%
Pada tahun 2040, harga Crypto Twitter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.
