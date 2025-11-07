BursaDEX+
Harga live Crypto Unicorns hari ini adalah 0.00349564 USD. Lacak informasi harga aktual CU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CU

Info Harga CU

Penjelasan CU

Whitepaper CU

Situs Web Resmi CU

Tokenomi CU

Prakiraan Harga CU

Harga Crypto Unicorns (CU)

Harga Live 1 CU ke USD:

$0.00349564
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Crypto Unicorns (CU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:10:29 (UTC+8)

Informasi Harga Crypto Unicorns (CU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.393779
$ 0.00142871
0.00%

0.00%

Harga aktual Crypto Unicorns (CU) adalah $0.00349564. Selama 24 jam terakhir, CU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCU adalah $ 0.393779, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00142871.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CU telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crypto Unicorns (CU)

$ 165.38K
--
$ 324.50K
47.31M
92,830,646.7825209
Kapitalisasi Pasar Crypto Unicorns saat ini adalah $ 165.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CU adalah 47.31M, dan total suplainya sebesar 92830646.7825209. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 324.50K.

Riwayat Harga Crypto Unicorns (CU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crypto Unicorns ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crypto Unicorns ke USD adalah $ -0.0003550934.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crypto Unicorns ke USD adalah $ -0.0002228411.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crypto Unicorns ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0003550934-10.15%
60 Hari$ -0.0002228411-6.37%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Crypto Unicorns (CU)

Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including:

  • Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.
  • Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!
  • Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.
  • Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.
  • Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).
  • Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!
  • Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.
  • Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.
  • Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.
  • Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.
  • Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Crypto Unicorns (CU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Crypto Unicorns (USD)

Berapa nilai Crypto Unicorns (CU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crypto Unicorns (CU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crypto Unicorns.

Cek prediksi harga Crypto Unicorns sekarang!

CU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Crypto Unicorns (CU)

Memahami tokenomi Crypto Unicorns (CU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Crypto Unicorns (CU)

Berapa nilai Crypto Unicorns (CU) hari ini?
Harga live CU dalam USD adalah 0.00349564 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CU ke USD saat ini?
Harga CU ke USD saat ini adalah $ 0.00349564. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crypto Unicorns?
Kapitalisasi pasar CU adalah $ 165.38K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CU?
Suplai beredar CU adalah 47.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CU?
CU mencapai harga ATH sebesar 0.393779 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CU?
CU mencapai harga ATL 0.00142871 USD.
Berapa volume perdagangan CU?
Volume perdagangan 24 jam live CU adalah -- USD.
Akankah harga CU naik lebih tinggi tahun ini?
CU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:10:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Crypto Unicorns (CU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

