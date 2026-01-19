Berapa harga real-time CryptoBoomCoin Official hari ini?

Harga live CryptoBoomCoin Official berada pada Rp0.79706959720200000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CBC?

CBC telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan CryptoBoomCoin Official hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CBC saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CBC menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk CryptoBoomCoin Official?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7084420833.383900000, CryptoBoomCoin Official berada di peringkat #4919, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CBC baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan CryptoBoomCoin Official dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp17.08950343127350000, sementara ATL-nya adalah Rp0.79690058329250000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CBC?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (8887763913.279522 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.