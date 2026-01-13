Harga cryptokaleo Hari Ini

Harga live cryptokaleo (CRYPTOKALEO) hari ini adalah $ 0.00003939, dengan perubahan 9.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYPTOKALEO ke USD saat ini adalah $ 0.00003939 per CRYPTOKALEO.

cryptokaleo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,394, dengan suplai yang beredar 1.00B CRYPTOKALEO. Selama 24 jam terakhir, CRYPTOKALEO diperdagangkan antara $ 0.00003899 (low) dan $ 0.00004406 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029841, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003899.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYPTOKALEO bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -51.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar cryptokaleo (CRYPTOKALEO)

Kapitalisasi Pasar $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

