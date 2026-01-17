Harga Cubigator Hari Ini

Harga live Cubigator (CUB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUB ke USD saat ini adalah $ 0 per CUB.

Cubigator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,684.24, dengan suplai yang beredar 1.00B CUB. Selama 24 jam terakhir, CUB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CUB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cubigator (CUB)

Kapitalisasi Pasar $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cubigator saat ini adalah $ 17.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.68K.