Harga CULTUR Hari Ini

Harga live CULTUR ($CULTUR) hari ini adalah $ 0.00000523, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $CULTUR ke USD saat ini adalah $ 0.00000523 per $CULTUR.

CULTUR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,273, dengan suplai yang beredar 10.00B $CULTUR. Selama 24 jam terakhir, $CULTUR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000459.

Dalam kinerja jangka pendek, $CULTUR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CULTUR ($CULTUR)

Kapitalisasi Pasar $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

