Harga Curio Gas Token Hari Ini

Harga live Curio Gas Token (CGT) hari ini adalah $ 0.00087943, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CGT ke USD saat ini adalah $ 0.00087943 per CGT.

Curio Gas Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,943, dengan suplai yang beredar 100.00M CGT. Selama 24 jam terakhir, CGT diperdagangkan antara $ 0.00087895 (low) dan $ 0.00087959 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.067604, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00041008.

Dalam kinerja jangka pendek, CGT bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Curio Gas Token (CGT)

Kapitalisasi Pasar $ 87.94K$ 87.94K $ 87.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.94K$ 87.94K $ 87.94K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Curio Gas Token saat ini adalah $ 87.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CGT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.94K.