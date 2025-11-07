BursaDEX+
Harga live CYI by Virtuals hari ini adalah 0.00047262 USD. Lacak informasi harga aktual CYI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga CYI by Virtuals (CYI)

$0.00046939
$0.00046939$0.00046939
-2.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:34:21 (UTC+8)

$ 0.00044505
$ 0.00044505$ 0.00044505
$ 0.00049949
$ 0.00049949$ 0.00049949
$ 0.00044505
$ 0.00044505$ 0.00044505

$ 0.00049949
$ 0.00049949$ 0.00049949

$ 0.00863419
$ 0.00863419$ 0.00863419

$ 0.00023732
$ 0.00023732$ 0.00023732

-1.71%

-1.86%

-15.68%

-15.68%

Harga aktual CYI by Virtuals (CYI) adalah $0.00047262. Selama 24 jam terakhir, CYI diperdagangkan antara low $ 0.00044505 dan high $ 0.00049949, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCYI adalah $ 0.00863419, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00023732.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CYI telah berubah sebesar -1.71% selama 1 jam terakhir, -1.86% selama 24 jam, dan -15.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 472.13K
$ 472.13K$ 472.13K

--
----

$ 472.13K
$ 472.13K$ 472.13K

996.01M
996.01M 996.01M

996,011,075.543142
996,011,075.543142 996,011,075.543142

Kapitalisasi Pasar CYI by Virtuals saat ini adalah $ 472.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CYI adalah 996.01M, dan total suplainya sebesar 996011075.543142. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 472.13K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga CYI by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CYI by Virtuals ke USD adalah $ +0.0000127438.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CYI by Virtuals ke USD adalah $ -0.0000351843.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CYI by Virtuals ke USD adalah $ -0.0004356745844916168.

Hari ini$ 0-1.86%
30 Days$ +0.0000127438+2.70%
60 Hari$ -0.0000351843-7.44%
90 Hari$ -0.0004356745844916168-47.96%

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Situs Web Resmi

Berapa nilai CYI by Virtuals (CYI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CYI by Virtuals (CYI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CYI by Virtuals.

Cek prediksi harga CYI by Virtuals sekarang!

Memahami tokenomi CYI by Virtuals (CYI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CYI sekarang!

Berapa nilai CYI by Virtuals (CYI) hari ini?
Harga live CYI dalam USD adalah 0.00047262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CYI ke USD saat ini?
Harga CYI ke USD saat ini adalah $ 0.00047262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CYI by Virtuals?
Kapitalisasi pasar CYI adalah $ 472.13K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CYI?
Suplai beredar CYI adalah 996.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CYI?
CYI mencapai harga ATH sebesar 0.00863419 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CYI?
CYI mencapai harga ATL 0.00023732 USD.
Berapa volume perdagangan CYI?
Volume perdagangan 24 jam live CYI adalah -- USD.
Akankah harga CYI naik lebih tinggi tahun ini?
CYI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CYI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:34:21 (UTC+8)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

