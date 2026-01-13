Harga Cypher Hari Ini

Harga live Cypher (CYPH) hari ini adalah $ 0.0262408, dengan perubahan 3.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYPH ke USD saat ini adalah $ 0.0262408 per CYPH.

Cypher saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,261,507, dengan suplai yang beredar 86.18M CYPH. Selama 24 jam terakhir, CYPH diperdagangkan antara $ 0.0223424 (low) dan $ 0.02775937 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.068639, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01298422.

Dalam kinerja jangka pendek, CYPH bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +34.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cypher (CYPH)

Kapitalisasi Pasar $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.24M$ 26.24M $ 26.24M Suplai Peredaran 86.18M 86.18M 86.18M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cypher saat ini adalah $ 2.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CYPH adalah 86.18M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.24M.