Harga CZ Guardian Hari Ini

Harga live CZ Guardian (GUARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUARD ke USD saat ini adalah -- per GUARD.

CZ Guardian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,859.67, dengan suplai yang beredar 1.00B GUARD. Selama 24 jam terakhir, GUARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00245186, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GUARD bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -99.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CZ Guardian (GUARD)

Kapitalisasi Pasar $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CZ Guardian saat ini adalah $ 8.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUARD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.86K.