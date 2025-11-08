Harga CZ Guardian (GUARD)
Harga live CZ Guardian (GUARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUARD ke USD saat ini adalah -- per GUARD.
CZ Guardian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,859.67, dengan suplai yang beredar 1.00B GUARD. Selama 24 jam terakhir, GUARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00245186, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GUARD bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -99.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar CZ Guardian saat ini adalah $ 8.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUARD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.86K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga CZ Guardian ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CZ Guardian ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CZ Guardian ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CZ Guardian ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.52%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga CZ Guardian berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
GUARDIAN ($GUARD) — a community-driven token on the BNB Chain embodying the ideas of loyalty, strength and protection.
The CZ GUARDIAN token inhabits a space where community ethos merges with the principles of discipline and defence. On the BNB Chain, $GUARD was launched to serve not simply as a token but as a symbol: the guardian standing watch over the ecosystem. Within its design you’ll find the themes of steadfast support and resilience — the token aims to strengthen the collective, guarding the space rather than simply riding a trend.
At its core, $GUARD is driven by a community rather than centralised hype. It emphasises loyalty — the notion that participants are aligned around shared purpose, and the token becomes a means of embodying that commitment. In this sense it is less about rapid elevation and more about building a reliable foundation: the guardian guarding the future of the chain. Strength is equally central — not just in price or market metrics, but in the capacity to persist, to support the network’s vitality even in changing conditions.
Protection is the third pillar: $GUARD positions itself as a shield within its ecosystem. That means acting with clarity of intent and a sense of duty — to safeguard value, to sustain the protocol, and to protect the interests of the community. The token is not pitched as a short-term flip, but as a lasting presence, a sentinel for the framework in which it resides.
Trading availability on multiple venues — notably liquidity pools on Uniswap and PancakeSwap — reinforces the token’s practical accessibility. That dual-pool approach supports diversification of access and reflects an intent to anchor $GUARD across the ecosystem rather than confine it to a single entry point.
In launching $GUARD, the project invites users to join a guard-watch: a collective standing together, not just as holders, but as participants in sustaining the chain’s integrity and future. The imagery of the guardian is purposeful — disciplined, brave, and vigilant. When the token is described as the shield of the ecosystem, it means that the community, network and architecture are wrapped in a protective ethos, with $GUARD at its core.
In short: $GUARD is a token built around the values of loyalty, strength and protection; deployed on the BNB Chain; driven by community; rooted in dual-pool liquidity strategy; and envisioned as the guardian of ecosystem futures rather than a fleeting narrative.
