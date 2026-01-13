Harga Daddy Doge Hari Ini

Harga live Daddy Doge (DADDYDOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DADDYDOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per DADDYDOGE.

Daddy Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,906,515, dengan suplai yang beredar 1,000.00T DADDYDOGE. Selama 24 jam terakhir, DADDYDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DADDYDOGE bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -0.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daddy Doge (DADDYDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Suplai Peredaran 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Kapitalisasi Pasar Daddy Doge saat ini adalah $ 6.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DADDYDOGE adalah 1,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.91M.