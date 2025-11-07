Harga Danaher xStock Hari Ini

Harga live Danaher xStock (DHRX) hari ini adalah $ 210.07, dengan perubahan 1.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DHRX ke USD saat ini adalah $ 210.07 per DHRX.

Danaher xStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 186,431, dengan suplai yang beredar 887.66 DHRX. Selama 24 jam terakhir, DHRX diperdagangkan antara $ 208.01 (low) dan $ 212.48 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 230.48, sementara all-time low aset ini adalah $ 180.2.

Dalam kinerja jangka pendek, DHRX bergerak -0.38% dalam satu jam terakhir dan -2.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Danaher xStock (DHRX)

Kapitalisasi Pasar $ 186.43K$ 186.43K $ 186.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Suplai Peredaran 887.66 887.66 887.66 Total Suplai 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

