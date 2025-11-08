Harga Daossui Token Hari Ini

Harga live Daossui Token (DAOS) hari ini adalah $ 0.00004605, dengan perubahan 8.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAOS ke USD saat ini adalah $ 0.00004605 per DAOS.

Daossui Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,652, dengan suplai yang beredar 1.10B DAOS. Selama 24 jam terakhir, DAOS diperdagangkan antara $ 0.0000424 (low) dan $ 0.00004591 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00799731, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001918.

Dalam kinerja jangka pendek, DAOS bergerak +2.58% dalam satu jam terakhir dan -7.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Daossui Token (DAOS)

Kapitalisasi Pasar $ 50.65K$ 50.65K $ 50.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.65K$ 50.65K $ 50.65K Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Daossui Token saat ini adalah $ 50.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAOS adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 1100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.65K.