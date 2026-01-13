Berapa harga Dark Eclipse (DARK) hari ini?

Harga live adalah Rp21.318283376, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -5.12%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token DARK yang beredar?

Suplai beredar DARK adalah 999957849.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Dark Eclipse?

Ada perkiraan -- pemegang unik DARK di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Dark Eclipse hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp21317237510.4, menempatkan Dark Eclipse pada peringkat #3522 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif DARK diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Dark Eclipse?

Pergerakan harga terbaru sebesar -5.12% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.