Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh DarkVeil?

DarkVeil beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari VEIL?

Token ini dihargai sebesar Rp0.48643706223600000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.81% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh DarkVeil?

DarkVeil termasuk dalam kategori Solana Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan VEIL dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari DarkVeil?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp486453911.458800000, menempatkan aset ini di peringkat #9268. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai VEIL yang beredar saat ini?

Terdapat 999906919.0422798 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk DarkVeil hari ini?

Dalam satu hari terakhir, VEIL mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, DarkVeil berfluktuasi antara Rp0.46015227466800000 dan Rp0.50749859073600000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.