Informasi Harga Dastra Network (DAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Low 24 Jam $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 High 24 Jam $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 All Time High $ 0.02999587$ 0.02999587 $ 0.02999587 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) 0.00% Perubahan Harga (1 Hari) 0.00% Perubahan Harga (7H) 0.00% Perubahan Harga (7H) 0.00%

Harga aktual Dastra Network (DAN) adalah $0.00782597. Selama 24 jam terakhir, DAN diperdagangkan antara low $ 0.00782597 dan high $ 0.00782597, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDAN adalah $ 0.02999587, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DAN telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dastra Network (DAN)

Kapitalisasi Pasar $ 986.41K$ 986.41K $ 986.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Suplai Peredaran 126.04M 126.04M 126.04M Total Suplai 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dastra Network saat ini adalah $ 986.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAN adalah 126.04M, dan total suplainya sebesar 520000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.07M.